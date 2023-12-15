مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقديم مساعدات إغاثية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوزيع مواد إيوائية ومواد غير غذائية للمتضررين والنازحين في محافظات: الجوف وعمران وتعز وصعدة وصنعاء والضالع ومأرب، بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف.