بيع 3 صقور بمبلغ 167 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي

وبدأ المزاد بالصقر الأول (شاهين فرخ)، للطاروح رمضان الزهراني، طرح رابغ، وبيع بواحد وخمسين ألف ريال، تلاه صقر من نوع (شاهين فرخ)، للطاروح عبدالرحمن يوسف الجهني، الذي طرحه في الليث، وبيع بمبلغ 66 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثالث بمبلغ 50 ألف ريال، وهو (شاهين قرناس) طرح منطقة الحنو في ينبع، واشترك في طرحه 7 طواريح هم نديب ومحمد وعنتر سعود العنتري، وسعود سعد العنتري، وخالد هديبان العنتري، ومهنا خليفة العنتري، وعبدالعزيز هلال كلوي.