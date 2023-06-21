"التدريب التقني" يقيم معسكرًا كشفيًّا لتأهيل 580 شابًّا وفتاة لخدمة الحجاج

وأوضح السعيدان أن المؤسسة قامت بتجهيز وتأهيل 580 مشاركًا؛ منهم 480 جوالًا وكشافًا وقائدًا، من خلال 29 فرقة جوالة وكشافة من الشباب، و100 مرشدة وقائدة يمثّلن 6 فرق كشفية نسائية من الفتيات، للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم العون للحجاج في عدد من المجالات، ومساعدة وإرشاد التائهين في عدد من المراكز الإرشادية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمساندة مع عدد من القطاعات.