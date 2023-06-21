"التدريب التقني" يقيم معسكرًا كشفيًّا لتأهيل 580 شابًّا وفتاة لخدمة الحجاج

نظّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المعسكر الكشفي الإعدادي لحج هذا العام 1444هـ؛ لتجهيز 35 فرقة كشفية شبابية ونسائية من مختلف المنشآت التدريبية، بمناطق ومحافظات المملكة من كليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الثانوية؛ لمشاركة 580 جوالًا وكشافًا وقائدًا ومرشدة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية.
وأقيمت المعسكرات الإعدادية في كلية السياحة والفندقة للبنين بالطائف، والكلية التقنية للبنات لمدة خمسة أيام، بتنظيم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، وبإشراف الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة، وبدعم من صندوق المتدربين.
وشهد فعاليات المعسكر نائبُ محافظ المؤسسة المساعد للتدريب الدكتور سعد السعيدان، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية الدكتور عبدالله الفهد.
وأوضح السعيدان أن المؤسسة قامت بتجهيز وتأهيل 580 مشاركًا؛ منهم 480 جوالًا وكشافًا وقائدًا، من خلال 29 فرقة جوالة وكشافة من الشباب، و100 مرشدة وقائدة يمثّلن 6 فرق كشفية نسائية من الفتيات، للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم العون للحجاج في عدد من المجالات، ومساعدة وإرشاد التائهين في عدد من المراكز الإرشادية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمساندة مع عدد من القطاعات.
وأكد أن هذه المشاركات تحظى بدعم وتوجيهات محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، وبمتابعة نائبه للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، والحرص على نجاح هذه المهمة الوطنية، وأن يكون المشاركون والمشاركات من المؤسسة سفراء سلام، وخير من يمثل مملكتنا مملكة الإنسانية.
من جهته أشاد "الفهد" بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من مشاركات نوعية ومميزة في البرامج الكشفية، وبالإعداد والتجهيز المتكامل الذي شاهده في المعسكر الكشفي الإعدادي من برامج ودورات تأهيلية في مختلف المجالات والفنون الكشفية، والتي تساعد الجوالة والكشافة والمرشدات على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال المشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي تنظّمها الجمعية لحج هذا العام.
وذكر مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله الدحيلان، أن المعسكر الإعدادي لحج هذا العام 1444هـ للبنين والبنات من الجوالة والكشافة والمرشدات، اشتمل على دورات تأهيلية وتوعوية؛ مثل: دورات الإسعافات الأولية، والدفاع المدني، وقراءة الخرائط، والمسح والإرشاد، ودورة فن التعامل مع ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى التقاليد والفعاليات الكشفية، كما تم تجهيز 580 حقيبة تم توزيعها على جميع المشاركين، تشتمل على الأدوات والملابس الكشفية والعناية الشخصية وأدوات الرسم والكتابة، بالإضافة إلى المظلات الشمسية.
وأضاف "الدحيلان": أن عدد المشاركين في البرامج التطوعية والكشفية لخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام؛ وصل إلى 900 مشارك من الجوالة والكشافة والمرشدات والقادة؛ كونه أكبر رقم يسجل في مشاركات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الحج، من خلال عدة برامج؛ منها مشاركة 580 شابًّا وفتاة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و200 متطوع تقني في مبادرة السعودية "الطريق إلى مكة" خلال شهر الحج في المنافذ الحدودية والمدن للقادمين عبر الطرق البرية، و100 متدرب ضمن برنامج عون التقني في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لتقديم خدمات متنوعة يقدمها المتطوع لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لبث روح التطوع والمسؤولية المجتمعية لمتدربي المؤسسة من خلال عدد من الأعمال والمبادرات؛ مثل إرشاد وتوجيه ضيوف الحجاج وخدمة كبار السن وتنظيم الحشود وخدمة ذوي الإعاقة والعناية بالمصاحف وسقيا الماء، وتنظيم المصلين، وغيرها.