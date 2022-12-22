بحضور وفود من 56 دولة.. أمير مكة يرعى مؤتمر "إكسبو الحج" في يناير المقبل

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، خلال الفترة من 9 - 12 يناير المقبل.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود منظومة الحج والعمرة في تقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن القادمين من جميع دول العالم، وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويهدف "إكسبو الحج" لبناء منظومة مُتكاملة ومُستدامة تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات المحلية والدولية، بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في الحج، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن.
من جانبه، قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: المؤتمر يُعد فرصة لنقل التجارب الناجحة التي توصل إليها الباحثون والمبتكرون ورواد الأعمال من حول العالم، في سبيل تطوير الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن، بما يلبي تطلعاتهم ويحقق رغباتهم، ويساعد في تعزيز استدامة جودتها بالشراكة مع متحدثين من 200 جهة متنوعة، استمرارًا للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تحظى بهما منظومة الحج والعمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وتحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
ومن المتوقع أن يشهد "إكسبو الحج" توقيع 400 اتفاقية وشراكة، في ظل ما يحظى به المؤتمر من اهتمام دولي كبير، بمشاركة وفود دولية من أكثر من 56 دولة، كما يتضمن المؤتمر والمعرض 10 جلسات رئيسية و13 جلسة حوارية، وجلسات "حج توك"، Hajj Talk""، و36 ورشة عمل، علاوة على العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة لتعزيز ثقافة الجودة في تقديم خدمات الحج والعمرة، مثل: المعرض الإسلامي، منطقة "الحج هاكثون"، منطقة الشركات الناشئة.
وسيناقش "إكسبو الحج" العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مثل: الخدمات اللوجستية والنقل وإدارة الحشود، وخدمات الإسكان والضيافة، وخدمات التغذية والإعاشة، وإدارة الخدمات والمرافق والسلامة، والرعاية الصحية، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، كونه يُعد النافذة الأهم والأكبر على مستوى العالم المتخصصة في شؤون الحج والعمرة، بالإضافة إلى أنه يعد منصّة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بالتطوير.
ويُشارك في رعاية "إكسبو الحج" عدد من الهيئات والشركات.
يُذكر أن المؤتمر في نسخته الأولى 2021، حقق نجاحًا كبيرًا من خلال توقيع 115 اتفاقية، وتسجيله أرقامًا كبيرة لأعداد الزوار الذين تجاوزوا 45 ألف زائر، ويستعرض المؤتمر في نسخته الثانية 2022 عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، والسفراء والقناصل، والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة من القطاع العام والخاص.