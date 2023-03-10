مجموعة stc تؤكد على دفع عجلة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط

وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير 2023، كانت مجموعة stc قد وقعت بياناً للالتزام بالنشاطات البيئية، حيث قامت بالحد من التأثير البيئي لمنتجات stc وخدماتها وعمليات الشبكة من خلال تمكين الرقمنة لتعظيم تأثيرها الإيجابي على البيئة. وطبقت المجموعة حزمة من الالتزامات البيئية التي فرضتها القوانين واللوائح ذات الصلة، بالإضافة الى قيامها بتحديث نظام الإدارة البيئية ومستهدفاتها ، و ونشر برامج التوعية بالإضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها ، والحد من الانبعاثات ، وتعزيز تكامل حلول الطاقة منخفضة الكربون. علاوة على ذلك، التزمت stc بالحد من الأثر البيئي لأسطولها من خلال مزيج من المركبات النظيفة وأنظمة التشغيل الموفرة للوقود وتقليل النفايات والحفاظ على التنوع البيولوجي. كما أكدت مجموعة stc التزامها بنشر الوعي بأهمية حماية البيئة واستدامتها حيث تجري بإستمرار عمليات تحقق داخلية وخارجية سنوية لضمان دقة ومصداقية بياناتها البيئية.