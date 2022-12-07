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أمير الرياض يسلّم مفاتيح الوحدات السكنية لمشروع مؤسسة الملك عبدالله بحي نمار

استمع إلى شرح عن المنشآت الحضارية التي تسعى من خلالها المؤسسة لخدمة المجتمع
أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
واس
واس

سلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مفاتيح الوحدات السكنية لمشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي "بحي نمار" للمستفيدين من العائلات الأشد حاجة.

واستمع إلى شرح من الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، الدكتور أحمد العرجاني، عن المشروعات والمنشآت الحضارية التي تقدّمها المؤسسة في خدمة فئات المجتمع، وبيّن أهداف المؤسسة في توفير السكن للفئات الأشد حاجة، وتحسين مستوياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية.

أمير منطقة الرياض
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
مشروع مؤسسة الملك عبدالله بحي نمار

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