"أمانة الرياض": أنجزنا 560 حديقة بالمحافظات والمراكز.. و57 أخرى تحت الإنشاء

أعلنت أمانة منطقة الرياض، وجود 560 حديقة في نطاق المحافظات والمراكز التابعة لها، لافتة إلى أنها تعمل على التوسع في تنفيذ الحدائق من خلال إنجاز 57 موقعاً جديداً ضمن جهودها في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تواكب مستهدفاتها الطموحة.
وتفصيلاً، أوضح الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض على تويتر، أنه تمّ إنشاء 560 حديقة عامة في نطاق المحافظات والمراكز، إضافة إلى 57 أخرى تحت الإنشاء.
ولفتت أمانة الرياض إلى أن أهداف التوسع في إنشاء الحدائق هي تحسين جودة الحياة في المحافظات والمراكز، وتوفير وجهات ترفيهية للسكان والزوّار، وزيادة المساحات الخضراء في منطقة الرياض، وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في المنطقة.