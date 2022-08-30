"أمانة الرياض": أنجزنا 560 حديقة بالمحافظات والمراكز.. و57 أخرى تحت الإنشاء

أعلنت أمانة منطقة الرياض، وجود 560 حديقة في نطاق المحافظات والمراكز التابعة لها، لافتة إلى أنها تعمل على التوسع في تنفيذ الحدائق من خلال إنجاز 57 موقعاً جديداً ضمن جهودها في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تواكب مستهدفاتها الطموحة.