"الجاسر": ثلاثية يوم الوطن والتأسيس والعلَم تُعزز الهوية الوطنية والانتماء

أكد الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، أن المناسبات الوطنية تُعيد إحياء التاريخ السعودي وتوجهه بطريقة غير مباشرة، لرفع مستوى الاعتزاز الوطني والهوية والحماس؛ وهو ما سيقضي مستقبلًا على أي محاولة لزعزعة الهوية.
وفي التفاصيل أكد "الجاسر" خلال حديثه لبرنامج "الموقف" على القناة السعودية الأولى، أن المنظومة الثلاثية التي تشمل يوم العلَم ويوم التأسيس واليوم الوطني؛ هي عملية بناء لهوية السعوديين والمملكة؛ وبالتالي تعزيز وترسيخ هذا الوعي وهذا الفهم في الذاكرة الاجتماعية وليس فقط في الأفراد؛ بأن هذه البلاد قامت بقوة وصرامة واستمرار، وحققت منجزات على مدار ثلاث قرون وكانت دومًا على قدر التحدي والمواجهة والتغلب على أي صعوبات واجهتها.
وأضاف أن الاحتفاء باليوم الوطني جاء لترسيخ الهوية بشكل عام ورصد مراحلها الحقيقية، وهو حالة أدعى من مناسبة مهمة وحيوية؛ بل هي عملية تتويج واكتمال لهذه المسيرة ومرحلة جديدة فيها.
واستطرد بأن الفكرة في يوم التأسيس أن البلد له جذور طويلة عميقة وليست حالة طارئة؛ ثلاثة قرون مستمرة لم تخضع للاستعمار ولم تتبع لأحد؛ مشيرًا إلى أن المملكة تعرضت لتحديات واجهتها بكل قوة، وفي كل مرة تواجه تحديًّا تنتفض وتقوم من جديد وتبدأ مسيرة أخرى.
وقال "الجاسر": لا بد أن يشعر كل مواطن أن هناك إرثًا عظيمًا، وأنه يمثل أجيالًا ناضلت وجاهدت وكافحت من أجل تحقيق هذا الاستقرار وهذه المنظومة الآمنة الطبيعية وهذا الجهد ومواجهة أي تهديد خارجي.
وبيّن أن هذا التاريخ لم يكن عبثًا، ففكرة الدولة التي بناها الإمام محمد بن سعود فكرة لم تكن موجودة في تلك المنطقة أصلًا فقد كانت مجموعة إمارات صغيرة ومناطق متخاصمة ومتنازعة؛ فجاءت فكرة بناء دولة تمد رداء الأمن على المنطقة ككل، وتعزز استقرارها، وتدفع فيها الأمان وتعزز قوتها وحضورها في تلك المرحلة، وتحققت بشكل كامل إلى أن نمت كل المراحل التي مرت بها الدولة السعودية.
وقال: بعد يوم التأسيس جاء يوم العلم ليكتمل المثلث الذي أشرنا إليه؛ فهذا العلم هو جزء من هذه المسيرة، هذا العلم كان خفاقًا قويًّا طوال الفترات الماضية، لم تتغير ملامحه كثيرًا إذا أخذنا من حيث الجوهر الملامح الأساسية كما هي فقط، تعديلات شكلية؛ مشيرًا إلى أن هذا العلم جزء من المسيرة والتاريخ وهو قوة هذا العلم والاعتزاز به.
وحذّر "الجاسر" من أنه ربما يكون الضعف في تعزيز الهوية الوطنية هو العامل الأساسي الذي سمح للموجة الصحوية وتَبِعَاتها، بمحاولة تدمير وتقزيم وتشويه صورة الوطن للسعوديين، وتحريضهم على أن الوطن بدعة وكذبة وأنه لا يجوز الاهتمام به، ووصلت الجرأة بهم إلى أن يرفضوا الوقوف للعلَم رمز السيادة طبعًا بمحتواه العظيم والرفيع لكن بقيمته المدنية والدولية، فالعلَم يمثل الوطن والهيبة.