"الجاسر": ثلاثية يوم الوطن والتأسيس والعلَم تُعزز الهوية الوطنية والانتماء

وقال: بعد يوم التأسيس جاء يوم العلم ليكتمل المثلث الذي أشرنا إليه؛ فهذا العلم هو جزء من هذه المسيرة، هذا العلم كان خفاقًا قويًّا طوال الفترات الماضية، لم تتغير ملامحه كثيرًا إذا أخذنا من حيث الجوهر الملامح الأساسية كما هي فقط، تعديلات شكلية؛ مشيرًا إلى أن هذا العلم جزء من المسيرة والتاريخ وهو قوة هذا العلم والاعتزاز به.