"حسام بن سعود" يبحث مع "الفالح" الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في الباحة

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في الإمارة اليوم، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي يزور المنطقة حاليًا.
ورحب أمير الباحة بالمهندس الفالح، متمنيًا له التوفيق في زيارته للمنطقة، منوهًا بما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن الكريم وبما يتوافق مع النمو المتسارع للمنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالاستثمار في المنطقة مع معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية بالمنطقة وتسهيل أعمالهم، كما تم الاطلاع على عددٍ من الموضوعات والقضايا الاستثمارية والتي تتطلب دعم قطاع الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين لما تتميز به منطقة الباحة من ميز نسبية نوعية ستُسهم في خلق وجهات استثمارية متعددة لرجال الأعمال على مستوى المملكة.
من جانب آخر أعرب المهندس الفالح عن شكره لأمير منطقة الباحة على حفاوة الاستقبال، منوهًا بما تشهده منطقة الباحة من تطور ونمو في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص الوزارة على خدمة الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة.