"حسام بن سعود" يبحث مع "الفالح" الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في الباحة

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالاستثمار في المنطقة مع معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية بالمنطقة وتسهيل أعمالهم، كما تم الاطلاع على عددٍ من الموضوعات والقضايا الاستثمارية والتي تتطلب دعم قطاع الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين لما تتميز به منطقة الباحة من ميز نسبية نوعية ستُسهم في خلق وجهات استثمارية متعددة لرجال الأعمال على مستوى المملكة.