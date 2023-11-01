"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا لبحث تفعيل محكمة العدل الإسلامية الدولية

وترأس جانب المنظمة في الاجتماع، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف بن محمد الضبيعي، بحضور مدير عام ديوان أمين عام المنظمة الدكتور محمد آدم كولبو، ومدير إدارة الشؤون القانونية السفير حسن علي، فيما ترأس الوفد الكويتي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى المنظمة، القنصل العام لدولة الكويت بجدة محمد سعود المطيري، وبمشاركة متخصصين من الجانبين.