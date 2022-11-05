شاطئ السميرات في "درب جازان".. فرصة لعشاق البحر والرمال الذهبية

تضم منطقة جازان عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية التي تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها.
ويعد شاطئ السميرات الواقع بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب على مساحة تقدر بنحو "٦٠" ألف متر مربع، من أبرز الشواطئ ذات الجذب السياحي بالمحافظة، ومن أفضل الوجهات المميزة للزوار، خاصة الأسر الراغبة في الاستمتاع بجمال الشواطئ البحرية، حيث يوفر تجربة فريدة لعشاق البحر والحياة البحرية بشكل عام، مع فرصة للتمتع بمنظر غروب الشمس الساحر في تلك الوجهة الشاطئية المميزة.
ويمتاز الشاطئ بوجود الكثبان الرملية ذهبية اللون التي تضفي إطلالة ورونقاً وجمالاً على المكان ليُكوّنا معاً لوحة جمالية تمنح الراحة والمتعة لقضاء أفضل الأوقات على شاطئ السميرات.
ويستقبل الشاطئ المتنزهين لقضاء الأوقات في ممارسة هواية السباحة وصيد الأسماك والرياضات البحرية بجميع أنواعها وركوب الخيل، إضافة إلى الاستمتاع بعديدٍ من الفعاليات والمهرجانات التي تقام على الشاطئ.
وقال رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، إن الأمانة ممثلة ببلدية الدرب تعمل على تجهيز الشاطئ، خاصة مع قرب إجازة نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، وانطلاق فعاليات مهرجان "الدرب السياحي" ومهرجانات التسوّق والترفيه التي ستشهدها المحافظة.
وأضاف، أن البلدية تعمل على تهيئة كل المرافق العامة بالشاطئ ورفع مستوى النظافة وزيادة المسطحات الخضراء حيث بلغ إجمالي المسطحات الخضراء ٣٨.٥٠٠ متر مربع، وصيانة أعمدة الكهرباء والإنارة، ودورات المياه، وصيانة ألعاب الأطفال، حيث يعد واجهة سياحية تحظى باهتمامٍ كبير.
ووجّه رئيس بلدية الدرب الدعوة للمستثمرين، إلى الاستفادة من ١٠ مواقع استثمارية طرحتها البلدية في حديقة شاطئ السميرات عبر "موقع فرص".