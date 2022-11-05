شاطئ السميرات في "درب جازان".. فرصة لعشاق البحر والرمال الذهبية

ويعد شاطئ السميرات الواقع بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب على مساحة تقدر بنحو "٦٠" ألف متر مربع، من أبرز الشواطئ ذات الجذب السياحي بالمحافظة، ومن أفضل الوجهات المميزة للزوار، خاصة الأسر الراغبة في الاستمتاع بجمال الشواطئ البحرية، حيث يوفر تجربة فريدة لعشاق البحر والحياة البحرية بشكل عام، مع فرصة للتمتع بمنظر غروب الشمس الساحر في تلك الوجهة الشاطئية المميزة.