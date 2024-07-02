"موسم جدة 2024" يطلق أغنية "والله وحشانا ياجدة" بصوت راشد الماجد

ويشهد "موسم جدة 2024" العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية والرياضية المميزة ومنها: منطقة "سيتي ووك"؛ التي تضم مزيجاً من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية، إلى جانب المسرحيات العربية والمطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق، فيما ستقدم منطقة "Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story" التي تقام لأول مرة في السعودية، للزوار والسياح مزيجاً من الألعاب والعروض الترفيهية، التي تعد مرفقاً عائلياً بامتياز تجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العام تحت سقف واحد.