"ماركرز السعودية" تفوز بجائزة جمعية العلاقات العامة والاتصالات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حصدت شركة ماركرز السعودية المتخصصة في العلاقات العامة والاتصال، جائزة جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "PRCA"؛ لمشاركتها بمشروع "السعودية نحو الفضاء"، عن فئة أفضل حملة علاقات عامة دولية، وسط منافسة قوية بين 300 من شركات ووكالات العلاقات العامة الإقليمية والدولية في المنطقة، والذي جاء خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الجمعية الذي عقد في دبي يوم الخميس الماضي.
وتمثّل الجمعيةُ أكثرَ من 35 ألف متخصص وخبير في هذا القطاع في 82 دولة حول العالم، كما تقوم الجمعية بإدارة المنظمة الدولية لاستشارات الاتصالات والعلاقات العامة "ICCO"، الهيئة الدولية التي تضم عضوية أكثر من 3 آلاف وكالة للاتصال والعلاقات العامة، و41 جمعية متخصصة في هذا القطاع حول العالم.
من جانبه أعرب الدكتور عبدالله الجريفاني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماركرز للعلاقات العامة والاتصال، عن سعادته بفوز الحملة بهذه الجائزة المرموقة، قائلًا: "مما ضاعف السعادة بهذا الإنجاز هو أن تكون شركة ماركرز جزءًا من فريق عمل حملة "السعودية نحو الفضاء" في مهمة وطنية نفتخر بها جميعًا، وشريكًا في المنظومة الاتصالية التي أبرزت هذا الحدث حتى استحقّت تصنيفها كأفضل حملة علاقات عامة دولية، وما كان ذلك ليتحقق لولا فضل الله أولًا ثم جهود شركاء النجاح مجموعة فوج، إضافة إلى ما وجدناه من دعم وتفاعل المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية".
وأشار الجريفاني إلى أن هذا تأكيد على نجاح الحملة في تسليط الضوء على هذا الإنجاز الوطني والتاريخي الذي حققته المملكة في مجال الفضاء من خلال وكالة الفضاء السعودية، وأسهمت في ترسيخ مكانة المملكة كلاعب أساسي في قطاع الفضاء العالمي.
وقال الجريفاني: "الجائزة تبرز التطور المتسارع لسوق العلاقات العامة والاتصال في المملكة العربية السعودية؛ حيث تسعى هذه الصناعة إلى مواكبة النهضة الشاملة والمشروعات والمبادرات الكبرى والحراك التنموي غير المسبوق الذي جاء نتيجة حتمية لرؤية السعودية 2030 والسعي إلى تحقيق مستهدفاتها؛ حيث أسهم ذلك في النمو المتسارع للقطاع والاستثمار فيه نتيجة زيادة الطلب على خدمات العلاقات العامة".
يشار إلى أن حملة "السعودية نحو الفضاء" حققت نجاحًا بارزًا، وحظيت باهتمام إعلامي واسع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال 33 مليار ظهور إعلامي على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي، وتمت تغطية الحملة بأكثر من 66 لغة في 100 دولة حول العالم، وبلغ إجمالي الأخبار والقصص المنشورة أكثر من 27 ألف مادة، تم نشرها في أكثر من 12 ألف موقع إخباري، إضافة إلى إجراء أكثر من 60 لقاء تلفزيونيًّا وإذاعيًّا محليًّا ودوليًّا.