"ماركرز السعودية" تفوز بجائزة جمعية العلاقات العامة والاتصالات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

من جانبه أعرب الدكتور عبدالله الجريفاني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماركرز للعلاقات العامة والاتصال، عن سعادته بفوز الحملة بهذه الجائزة المرموقة، قائلًا: "مما ضاعف السعادة بهذا الإنجاز هو أن تكون شركة ماركرز جزءًا من فريق عمل حملة "السعودية نحو الفضاء" في مهمة وطنية نفتخر بها جميعًا، وشريكًا في المنظومة الاتصالية التي أبرزت هذا الحدث حتى استحقّت تصنيفها كأفضل حملة علاقات عامة دولية، وما كان ذلك ليتحقق لولا فضل الله أولًا ثم جهود شركاء النجاح مجموعة فوج، إضافة إلى ما وجدناه من دعم وتفاعل المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية".