"الإذاعة والتلفزيون" تختار بدر بن عبدالمحسن شخصية رمزية لـ "شاعر الراية"

وتهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال هذه البرامج، إلى إحياء الإرث الأدبي والشعري من خلال البرنامج، لتتماشى مع المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، وهو نتاج اهتمامها ورعايتها لمجاليّ الأدب والشعر والمنتسبين إليهما، واستنادها إلى حاضر وماضٍ حافلين بالإبداع والمبدعين، بوصفها مهادًا وموردًا خصبًا ومتجددًا للآداب والفنون الإنسانية.