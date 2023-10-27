مكة المكرّمة: فُرصٌ عِدّة للأمطار الرعدية على العاصمة المقدّسة خلال الأيام المقبلة

الجمعة 27 أكتوبر: يُتوقع -بمشيئة الله- أن تتأثر مكة المكرّمة بما فيها العاصمة المقدّسة بتكاثرٍ للغيوم الرُكامية فترة ما بعد الظهر والمساء وتترافق بهطول أمطارٍ مُتوسطة قد تتخللها بؤرٌ غزيرة في بعض الأنحاء مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية ونشاط في التيارات الهابطة، كما لا يُستبعد أن يطول تأثيرات التيارات الهابطة أجزاءً من محافظة جدة ساعات المساء والليل الأولى.