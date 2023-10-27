مكة المكرّمة: فُرصٌ عِدّة للأمطار الرعدية على العاصمة المقدّسة خلال الأيام المقبلة

يُشير أحدث قراءات الخرائط الجوية إلى توقعات بأن يتأثر غرب المملكة السعودية بما فيها منطقة مكة المكرّمة بأحوالٍ جوية غير مُستقرة ترافقها فرصٌ يومية للأمطار الرعدية على محافظات عِدّة منها؛ وذلك نتيجة عبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية أجواء المملكة بالتزامن مع تدفق الرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المنطقة.
وفي تفاصيل التوقعات، أن الحالة الجوية المُتوقعة في مكة المكرّمة خلال الأيام المقبلة هي كما يلي:
الجمعة 27 أكتوبر: يُتوقع -بمشيئة الله- أن تتأثر مكة المكرّمة بما فيها العاصمة المقدّسة بتكاثرٍ للغيوم الرُكامية فترة ما بعد الظهر والمساء وتترافق بهطول أمطارٍ مُتوسطة قد تتخللها بؤرٌ غزيرة في بعض الأنحاء مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية ونشاط في التيارات الهابطة، كما لا يُستبعد أن يطول تأثيرات التيارات الهابطة أجزاءً من محافظة جدة ساعات المساء والليل الأولى.
السبت: 28 أكتوبر: تشتد التكوّنات الرُكامية بشكلٍ إضافي على مكة المكرّمة، بحيث يصحبها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة، ويرافقها حدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح الهابطة، مع جريانٍ كبيرٍ للأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الطرقات في بعض المناطق، أيضاً قد تمتد السحب الماطرة إلى أجزاءٍ من المناطق الساحلية.
الأحد 29 أكتوبر: يستمر تأثر مكة المكرّمة بما فيها العاصمة المقدّسة بالسُحب الرُكامية الممطرة، بمشيئة الله.