جامعة المجمعة تحقق الذهبية وجائزة الابتكار المميز بمعرض الابتكارات الدولي لندن 2022م

حققت جامعة المجمعة، الميدالية الذهبية وجائزة الابتكار المميز في معرض الابتكارات الدولي المقام في لندن ٢٠٢٢م؛ حيث شارك فريق من كلية العلوم الطبية التطبيقية في المعرض بقيادة الأستاذ الدكتور رائد بن سليم البرادعي، والطالبين أحمد بن عصام الدريويش ومحمد بن محارب المحارب.
ونال ابتكار فريق الجامعة (الجهاز الطبي لتثبيت وتجفيف الأنسجة على الشرائح الطبية المخبرية) إعجاب رواد المعرض واللجنة المنظمة.
وقدّم عميد الكلية الدكتور مساعد بن محمد الزهراني، شكره وتقديره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله المزعل على ما تقدمه الجامعة من تسهيلات ودعم في جميع المجالات وخاصة مجال الأبحاث والابتكارات، كما أشاد بالفريق المشارك بعد حصولهم على الميدالية الذهبية وجائزة الابتكار المميز، مثمنًا الجهود التي بُذلت للحصول على هذه الجائزة ورفع اسم الجامعة في هذا المحفل العالمي.
وقدّم رئيس الفريق المشارك الأستاذ الدكتور رائد بن سليم البرادعي شكره لرئيس الجامعة وعميد الكلية على الدعم اللا محدود، الذي كان له الأثر -بعد توفيق الله- في الفوز بالجائزة.