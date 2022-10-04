جامعة المجمعة تحقق الذهبية وجائزة الابتكار المميز بمعرض الابتكارات الدولي لندن 2022م

ونال ابتكار فريق الجامعة (الجهاز الطبي لتثبيت وتجفيف الأنسجة على الشرائح الطبية المخبرية) إعجاب رواد المعرض واللجنة المنظمة.

وقدّم عميد الكلية الدكتور مساعد بن محمد الزهراني، شكره وتقديره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله المزعل على ما تقدمه الجامعة من تسهيلات ودعم في جميع المجالات وخاصة مجال الأبحاث والابتكارات، كما أشاد بالفريق المشارك بعد حصولهم على الميدالية الذهبية وجائزة الابتكار المميز، مثمنًا الجهود التي بُذلت للحصول على هذه الجائزة ورفع اسم الجامعة في هذا المحفل العالمي.