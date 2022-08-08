التأمينات الاجتماعية تصدر أولى نشراتها حول الالتزام والوقاية التأمينية

يُذكر أن "التأمينات الاجتماعية" مستمرة في جهودها التوعوية لتعزيز الوعي التأميني لأصحاب العمل والمشتركين وتأكيد الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية؛ تأكيداً لدورها الاستراتيجي في رفع مستوى الوعي التأميني والحفاظ على سلامة وحقوق المشتركين، كما تعمل المؤسسة على مد جسور التعاون مع المنشآت كافة، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية، والتحسين المستمر للإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.