بنك شهير يُوقف تمويل مستفيدين من البناء الذاتي بـ"نخلان صبيا".. ومناشدة للتدخل

شكا عددٌ من المستفيدين من البناء الذاتي بتمويل أحد المصارف الشهيرة بمخطط نخلان في محافظة صبيا، من إيقاف الدفعات بعدما أتموا 3 سنوات دون إتمام البناء، وذلك بسبب تأخُّر بعض الإجراءات قبل البدء بالإنشاءات.
وناشد المستفيدون، عبر "سبق"، الجهات المسؤولة، التدخل لإنهاء معاناتهم مع المصرف الشهير الذي أوقف الدفعات على الرغم من استمرار العمل، مشيرين إلى أن جهات تمويلية أخرى لا تشترط مدة زمنية محدّدة؛ بل تشترط إنجاز مراحل محدّدة لتسلُّم الدفعات، وهو ما يسهّل عملية البناء بعد تأخُّر الإجراءات لفترة معينة؛ ما أدّى إلى تأخُّر البناء.
يُشار إلى أن مخطط نخلان بمحافظة صبيا من أحدث المخططات السكنية، لكنه لا يحظى بالخدمات حالياً -من ضمنها الكهرباء- على الرغم من انتهاء البناء لعددٍ كبيرٍ من المباني السكنية بالمخطط.