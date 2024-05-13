بنك شهير يُوقف تمويل مستفيدين من البناء الذاتي بـ"نخلان صبيا".. ومناشدة للتدخل

وناشد المستفيدون، عبر "سبق"، الجهات المسؤولة، التدخل لإنهاء معاناتهم مع المصرف الشهير الذي أوقف الدفعات على الرغم من استمرار العمل، مشيرين إلى أن جهات تمويلية أخرى لا تشترط مدة زمنية محدّدة؛ بل تشترط إنجاز مراحل محدّدة لتسلُّم الدفعات، وهو ما يسهّل عملية البناء بعد تأخُّر الإجراءات لفترة معينة؛ ما أدّى إلى تأخُّر البناء.