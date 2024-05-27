فيديو.. أول مصورة سعودية بمبادرة "طريق مكة": فخورة بتوثيق مشاعر ضيوف الرحمن

وقالت "الثقفي" للإخبارية: "كوني أول مصورة من العنصر النسائي في مبادرة طريق مكة مع الفريق الإعلامي لوزارة الداخلية للعمل في مدينة سولو بجمهورية إندونيسيا؛ استفدت من تواجدي مع الفريق الإعلامي في تبادل الخبرات في المجال والتصوير وتوثيق اللحظات واللقطات المميزة، كما أتاحت لي المبادرة الفرصة لنقل مشاعر الحجاج من بلدانهم.