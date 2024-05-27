فيديو.. أول مصورة سعودية بمبادرة "طريق مكة": فخورة بتوثيق مشاعر ضيوف الرحمن

عبّرت الجندي أول "أسرار الثقفي"، أول مصورة سعودية في مبادرة طريق مكة، عن فخرها بتوثيق مشاعر ضيوف الرحمن.
وقالت "الثقفي" للإخبارية: "كوني أول مصورة من العنصر النسائي في مبادرة طريق مكة مع الفريق الإعلامي لوزارة الداخلية للعمل في مدينة سولو بجمهورية إندونيسيا؛ استفدت من تواجدي مع الفريق الإعلامي في تبادل الخبرات في المجال والتصوير وتوثيق اللحظات واللقطات المميزة، كما أتاحت لي المبادرة الفرصة لنقل مشاعر الحجاج من بلدانهم.
وتابعت "الثقفي": "كانت تنتابني مشاعر مختلطة من الفرح والفخر والرحمة وأنا أوثق ابتسامة وسعادة ضيوف الرحمن".
وتُسهِم المرأة السعودية بشكل فعال في خدمة حجاج بيت الله الحرام عبر مبادرة "طريق مكة"، التي تعد ضمن مبادرات وزارة الداخلية ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجيج من صالات المبادرة في مطارات دولهم؛ مما يسهل انتقالهم فور وصولهم إلى مقار إقامتهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة بشكل سلس ومنظم.