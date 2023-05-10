بصافي ربح 480 مليون ريال.. "السعودية للكهرباء" تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 2023م

وعزت "السعودية للكهرباء" التغير في صافي الربح للربع الأول من عام 2023م، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي، إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المبيعة، وتغير مزيجها نظرًا لإعادة تصنيف بعض كبار المشتركين من القطاع الحكومي إلى التجاري، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة الذي يعود بشكل رئيسي إلى استعدادات الشركة ببرامج صيانة وتشغيل مكثفة؛ استعدادًا لنمو الأحمال خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء التمويل، وقد قابل ما سَبَق جزئيًّا ارتفاعُ الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وكذلك ارتفاع الإيرادات والمصروفات الأخرى، وانخفاض مصروف مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة الأخرى.