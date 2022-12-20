"ممطرة شبه قوية" بهذه المناطق.. "الحصيني": اليوم يدخل قلب "المربعانية"

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الثلاثاء يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم القلب ومدته 13 يوماً، وهو مظنة البرد متى ما تسرّب هواءٌ أصله قطبي أو سيبيري.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، يقول عن دخول النجم الثاني من المربعانية: "فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل وتتخلله بداية غرس العنب وتُقلم فيها الأشجار.
وتابع: "فيه دخول الشتاء فلكياً في شمال الكرة الأرضية، ومنها بلادنا المملكة الذي يوافق يوم الخميس 1444/5/28هـ، بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء"، مبيناً أن فيه برد الانصراف تقول العرب "لا برد إلا بعد الانصراف" هو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً.
وأردف: يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية "القلب" وفقاً للمراصد الجوية -إن شاء الله- حالة جوية ممطرة متوقعة على أجزاءٍ من المناطق الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية والخليج، يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية، ومتوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من متوسطة إلى غزيرة.