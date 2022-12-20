"ممطرة شبه قوية" بهذه المناطق.. "الحصيني": اليوم يدخل قلب "المربعانية"

وتابع: "فيه دخول الشتاء فلكياً في شمال الكرة الأرضية، ومنها بلادنا المملكة الذي يوافق يوم الخميس 1444/5/28هـ، بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء"، مبيناً أن فيه برد الانصراف تقول العرب "لا برد إلا بعد الانصراف" هو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً.