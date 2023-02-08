600 جهاز لاسلكي لمتابعة الخدمات ومعالجة الملاحظات داخل المسجد الحرام

وتتولى الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة، استقبال وتمرير البلاغات الإلكترونية والنداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية بين الإدارات الميدانية العاملة بالمسجد الحرام والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، والتأكد من خلال 50 موظفًا يعملون على مدار 24 ساعة على إدارة المنظومة الرقابية بالمسجد الحرام، وتوسيع نطاق استقبال البلاغات والملاحظات الميدانية داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وعبر منظومة متكاملة ومطورة من السياسات والأدوات الرقابية والإجراءات الفعالة وشاشات المراقبة الميدانية.