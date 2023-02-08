600 جهاز لاسلكي لمتابعة الخدمات ومعالجة الملاحظات داخل المسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 600 جهاز لاسلكي؛ لتقوم من خلالها غرفة عمليات التحكم والسيطرة بالمسجد الحرام، من معالجة جميع الملاحظات ومتابعة كل الخدمات بالتعاون، مع كل الجهات المشاركة في خدمة زوار وقاصدي البيت العتيق.
وتتولى الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة، استقبال وتمرير البلاغات الإلكترونية والنداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية بين الإدارات الميدانية العاملة بالمسجد الحرام والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، والتأكد من خلال 50 موظفًا يعملون على مدار 24 ساعة على إدارة المنظومة الرقابية بالمسجد الحرام، وتوسيع نطاق استقبال البلاغات والملاحظات الميدانية داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وعبر منظومة متكاملة ومطورة من السياسات والأدوات الرقابية والإجراءات الفعالة وشاشات المراقبة الميدانية.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة المهندس شاهر المطرفي، أنه لاستقبال البلاغات والملاحظات؛ أتاحت الرئاسة نظام للبلاغات الإلكترونية بالموقع الرسمي للرئاسة، وكذلك الرقم الموحد 1966، ورقمًا خاصًّا بخدمة الواتساب لاستقبال البلاغات.
وبيّن أن القائمين على المنظومة الرقابية يولون اهتمامًا كبيرًا للملاحظات الواردة عن المنظومة الخدمية والإدارية المقدمة للقاصدين؛ باعتبارها عاملًا مهمًّا في تلافي الأخطاء التنظيمية وتحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام.