"البيئة" تمدد فترة استقبال عروض استثمار وتطوير متنزه القصيم

وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية تشمل استثمار قطعة رقم (1) في المتنزه على مساحة تبلغ (951.37) ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة القطعة رقم (2) أكثر من (386) ألف متر مربع، وآخر موعد لاستلام العروض في الفرصتين هو (3) أغسطس، وموعد فتح المظاريف في (4) أغسطس 2024م.