"البيئة" تمدد فترة استقبال عروض استثمار وتطوير متنزه القصيم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تمديد فترة استقبال العروض لاستثمار وتطوير جزء من متنزه القصيم الوطني عبر منصة "فرص"؛ بهدف دعم الأنشطة البيئية والسياحية والمحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، وتعزيزًا للتعاون مع القطاع الخاص وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية تشمل استثمار قطعة رقم (1) في المتنزه على مساحة تبلغ (951.37) ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة القطعة رقم (2) أكثر من (386) ألف متر مربع، وآخر موعد لاستلام العروض في الفرصتين هو (3) أغسطس، وموعد فتح المظاريف في (4) أغسطس 2024م.
ودعت المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة "فرص"، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني (Investor@mewa.gov.sa).