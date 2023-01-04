"المسند": الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس اليوم.. "الحضيض"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند: اليوم تكون الأرض في الحضيض (أقرب نقطة لها إلى الشمس)، ويكون بُعدها عن الشمس 147.099.129كم، بمعنى أن الأرض أقرب إلى الشمس بنحو 5 ملايين كم مقارنة بموقعها في 3 يوليو (152092511كم).
وأضاف المسند أن اختلاف الفصول الأربعة ليس بسبب قرب الأرض من الشمس أو بُعدها؛ بل بسبب ميلان محورها عن مستوى فلكها حول الشمس.
وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر الفرق البسيط بين الصيف والشتاء في بُعد الأرض عن الشمس، لا يشكل أهمية في التأثير على الحرارة؛ وإلا لكان الصيف في يناير عندما تكون الشمس قريبة؛ ولكن مَيَلان محور الأرض هو المتسبب في تعاقب الفصول، وتغير الحرارة، ولولا هذا المَيَلان لعاش الناس فصلًا واحدًا وتجمعوا في نطاقات محدودة من الأرض.