"المسند": الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس اليوم.. "الحضيض"

وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر الفرق البسيط بين الصيف والشتاء في بُعد الأرض عن الشمس، لا يشكل أهمية في التأثير على الحرارة؛ وإلا لكان الصيف في يناير عندما تكون الشمس قريبة؛ ولكن مَيَلان محور الأرض هو المتسبب في تعاقب الفصول، وتغير الحرارة، ولولا هذا المَيَلان لعاش الناس فصلًا واحدًا وتجمعوا في نطاقات محدودة من الأرض.