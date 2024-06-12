نسبة الالتزام 92 %.. "العامة للنقل": 9 آلاف عملية فحص رقابية بمكة والمدينة

أجرت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1445هـ، أكثر من (9) آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ للتأكّد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات في أنشطة النقل وضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام.