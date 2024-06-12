نسبة الالتزام 92 %.. "العامة للنقل": 9 آلاف عملية فحص رقابية بمكة والمدينة

أجرت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1445هـ، أكثر من (9) آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ للتأكّد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات في أنشطة النقل وضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام.
وأوضحت الهيئة أن معدل الامتثال العام بلغ 92 % بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، بعد إجراء أكثر من 9 آلاف عملية فحص؛ نتج عنها تحرير ألف مخالفة، و200 مخالفة رصد آلي.
وتنوّعت المخالفات بين تشغيل مركبة النقل دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم الالتزام بالزي المعتمد، وعدم وجود وثيقة نقل البضائع.