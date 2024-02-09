عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها لـ 195 مستفيدًا بحجة
واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادة خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير 2024م، 195 مستفيدًا، منهم 80 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 68 فردًا، وعيادة الباطنية 40 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 171 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 4 مستفيدين.
على صعيد ثانٍ، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية في مديرية خوجياني بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد بواقع 500 أسرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.