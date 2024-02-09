عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها لـ 195 مستفيدًا بحجة

وراجع العيادة خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير 2024م، 195 مستفيدًا، منهم 80 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 68 فردًا، وعيادة الباطنية 40 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان.