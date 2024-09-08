بمشاركة "فيصل بن مشعل" و"الدوسري".. اجتماع في إمارة القصيم يستعرض برامج وزارة الإعلام

فيما جرتْ مناقشةُ الرؤية المستقبلية لفرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في منطقة القصيم لزيادة جاذبية الاستثمار في الإعلام وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتدريب الشباب والفتيات في الجامعات وتجهيزهم لسوق العمل، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية عن طريق إقامة ورش العمل والملتقيات، ورفع نسبة التراخيص الإعلامية بالسجلات التجارية الصادرة بمنطقة القصيم، والاتفاق على التواصل المستمر، وتحديد آليات التقويم السنوي، وإقامة عدد من الاجتماعات الدورية بين المسؤولين في وزارة الإعلام وإمارة المنطقة؛ لمناقشة كل التطورات، والعمل على المواءمة في عدد من المجالات الإعلامية.