متدربو كليات السياحة والفندقة بالتدريب التقني يحققون 21 ميدالية في كأس العالم للطهاة بماليزيا

من جهة أخرى، أوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن المؤسسة ضمن خططها المستمرة لبناء وتطوير برامج نوعية للمتدربين والمتدربات، أن يكون البرنامج رافدًا قويًا في دعم قطاع السياحة في المملكة من خلال تقديم محتوى شامل لتأهيل أبناء الوطن للعمل في هذا المجال الذي يشهد نموًا متزايدًا؛ لما تملكه بلادنا من استقرار وأمان، وتنوع جغرافي وتاريخي وثقافي، وبالتالي مساهمتهم الفاعلة في التعريف بمنجزات الوطن المتنوعة.