ينطلق غدًا الخميس.. كل ما قد يهمك معرفته عن دوري "روشن"

ومن المتوقع أن تشهد النسخة القادمة توقفات عديدة في ظل مناسبات عالمية وإقليمية مثل استعدادات منتخب السعودية الأول ومشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتي تقام خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، كما تشمل الوقفات مشاركات الأندية السعودية في دوريات أبطال أسيا، وكأس السوبر السعودي، وشهر رمضان المبارك. ويعتبر الدوري السعودي للمحترفين البطولة الرئيسية في كرة القدم على مستوى المملكة، منذ أن تأسس عام 1976. ويتنافس على لقبه 16 فريقًا.