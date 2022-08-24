ينطلق غدًا الخميس.. كل ما قد يهمك معرفته عن دوري "روشن"

تنطلق غدًا الخميس 25 أغسطس 2022م، أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين حسب إعلان مسبق من الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ حيث تم إطلاق اسم "دوري روشن" عليه، بعد توقيع عقد رعاية مع شركة روشن العقارية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لمدة خمس سنوات قادمة، بمبلغ يتجاوز 478 مليون ريال.
ومن المتوقع أن تشهد النسخة القادمة توقفات عديدة في ظل مناسبات عالمية وإقليمية مثل استعدادات منتخب السعودية الأول ومشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتي تقام خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، كما تشمل الوقفات مشاركات الأندية السعودية في دوريات أبطال أسيا، وكأس السوبر السعودي، وشهر رمضان المبارك. ويعتبر الدوري السعودي للمحترفين البطولة الرئيسية في كرة القدم على مستوى المملكة، منذ أن تأسس عام 1976. ويتنافس على لقبه 16 فريقًا.
ووفقًا لمجلة (الاقتصاد)؛ فقد ارتفعت القيمة السوقية لدوري المحترفين السعودي لتتراوح ما بين 1.4 و1.6 مليار ريال؛ وذلك لأسباب عديدة أبرزها الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من قِبَل القيادة، ومن ذلك الدعم الملياري ريال الذي قدّمه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لأجل سداد ديون الأندية الرياضية السعودية في القضايا الخارجية التي كانت تهدد مسيرة بعض الأندية.
وقد انعكست تلك الجهود على قيمة الإيرادات غير الحكومية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بأن بلغت إجمالًا أكثر من 1.8 مليار ريال، وبلغت إيرادات العام الماضي 2021م أكثر من 1.1 مليار، بعد أن كانت 747 مليون في عام 2020م.
أنهت أندية دوري المحترفين استعداداتها سواء من خلال معسكراتها الخارجية أو الداخلية، مع إنهاء تعاقداتها خلال الفترة الصيفية، مع تميز كبير لبعض الأندية وعلى رأسها نادي الهلال الذي يحافظ على سجل متميز بعد تحقيقه لبطولات (آسيا والسوبر والدوري)؛ فيما تبرز أندية النصر والشباب والاتحاد النصر في مجمل ونوعية التعاقدات التي نجحت في اقتناصها.
هذا فيما يواجه عدد من الأندية انتقادات في إدارتها لملفات الانتقالات والتعاقدات ومواجهة قضايا مرفوعة عليها في أروقة الفيفا؛ فيما لم تُحسم بعض الملفات التي تخص شكاوى مرفوعة حول مخالفات توقيع عقود في الانتقال ما بين نادٍ وآخر. هذا فيما يُعد هبوط نادي الأهلي العريق إلى مصافّ أندية الدرجة الأولى واحدًا من أهم المفاجآت التي لم تكن متوقعة ويحدث للمرة الأولى في تاريخه.
ويمكن الإشارة إلى أبرز التعاقدات التي تمت في صيف 2022م، وهي كالتالي:
- نادي النصر: يُعد الأبرز في إنهاء التعاقدات ومنها التوقيع مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، والإيفواري جيسلان كونان من فريق استاد ريمس الفرنسي، والحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.. كما وقّع عقدًا مع نجم منتخب ساحل العاج غيسلان كونان، والبرازيلي لويز جوستافو من فنربخشة التركي، وختمها بالحصول على توقيع الموهوب عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي بعد هبوط الأخير لمصافّ الأولى.
- نادي الاتحاد: نجح في استقدام المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، وأتم التعاقد مع لاعب خط الوسط المصري طارق حامد بعقد لمدة عامين. كم حصل على توقيع الأنجولي هيلدر كوستا معارًا من ليدز يونايتد، وأعلن عن انضمام المدافع البرازيلي أيغور روسي.
- نادي الشباب: نجح في التوقيع مع الإسباني فيسينتي مورينو، والحارس الياباني كيم سونج جيو، والمهاجم الجابوني آرون بوبيندزا، ولاعب الوسط البولندي غيجغوش كريتشوفياك.
هذا فيما نجحت أندية أخرى في التوقيع مع أسماء جيدة وعلى سبيل المثال: توقيع نادي الفتح مع المدافع الإسباني فيران فيليز من باناثينايكوس اليوناني، والسويدي جاكوب ريني من أولمورج، وهو أفضل حارس في الدوري الدنماركي لعام 2021.
كما حصل نادي الوحدة على خدمات المهاجم الفرنسي جون دافيد بوجيل هداف الدوري التشيكي للموسم الماضي. وضم نادي ضمك نجم الترجي التونسي عبدالقادر بدران، كما تعاقد نادي الخليج مع الجناح الكولومبي أندرسون بلاتا، وتعاقد نادي الاتفاق مع التركي بيرات أوزديمير حتى 2025م.
وتعاقد نادي الفيحاء مع الإسباني فيكتور رويز لمدة موسمين. وحصل نادي أبها على توقيع حارس المرمى السويسري نوام باومان حتى 2024م؛ فيما أعلن نادي الرائد عن التعاقد مع الروماني ألكسندرو ميتريتا من باوك اليوناني، والكرواتي داميان ديكوفيتش حتى 2024م.
تُعتبر الرعايات من أهم مصادر دعم الأندية وتمويلها. وقد نقل تقرير لـ"سي إن إن بالعربية" عن موقع "ترانسفير ماركت" عن أغلى 10 أندية في الدوري السعودي للمحترفين من حيث القيمة السوقية، كاشفًا عن أن نادي الهلال جاء في الصدارة بـ60.77 مليون يورو (61.70 مليون دولار)، يليه النصر بـ60.8 مليون يورو (61 مليون دولار)، ثم الشباب بـ32.8 مليون يورو (33.30 مليون دولار)، والاتحاد بـ30.60 مليون يورو (31.7 مليون دولار). وحل التعاون في المركز الخامس بـ20.33 مليون يورو (20.64 مليون دولار)، والاتفاق في المركز السادس بـ19.88 مليون يورو (20.18 مليون دولار)، والوحدة في المركز السابع بـ13.48 (13.69 مليون دولار). وجاء الفتح في المركز الثامن بـ12.95 مليون يورو (13.15 مليون دولار)، والرائد في المركز التاسع بـ11.43 مليون يورو (11.60 مليون دولار)، والفيحاء في المركز العاشر بـ9.55 مليون يورو (9.70 مليون دولار).
ويبدو نادي الهلال في أحسن حالاته. ووفقًا للمحلل الاقتصادي عبدالله مشاط؛ فقد بلغت مصروفات الهلال 640 مليونًا، وإيراداته 706.9 ملايين والفائض 66.9 مليون ريال، وأكد أن إيرادات الهلال 188.5 مليون دولار قريبة من إدخاله قائمة ديلويت لأكثر 20 ناديًا دخلًا في العالم الموسم الماضي.
من أقوى عقود الرعايات التي حصلت عليها الأندية الأربعة الكبار في السعودية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي (هبط مؤخرًا لمصاف أندية الدرجة الأولي)، كان إعلان شركتيْ "القدية للاستثمار" و"وسط جدة للتطوير" توقيع 4 اتفاقيات شراكة استراتيجية مع أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ وذلك مقابل مبلغ رعاية 8 مليارات ريال لمدة 20 عامًا، وبواقع 100 مليون ريال سنويًّا لكل نادٍ. ووفقًا لتقرير للزميلة (البلاد) يُعتبر نادي الهلال الأقوى ماليًّا في عقود الرعايات، ومن ذلك نجاحه في توقيع أكثر من 16 عقد رعاية بمجموع دخل سنوي يصل لربع مليار ريال.
هذا فيما أكد تقرير لـ"الاقتصادية" أنه بتوقيع تلك العقود الضخمة، سجّل 16 ناديًا، رقمًا كبيرًا في عدد الرعاة والشركاء بإبرام 126 عقدًا؛ حيث يتصدر الحزم بـ11 راعيًا، والشباب والفيحاء "عشرة رعاة"، الهلال والاتحاد والاتفاق "تسعة رعاة"، النصر وأبها "ثمانية رعاة"، الأهلي والفيصلي والفتح والتعاون "سبعة رعاة"، الرائد والباطن وضمك والطائي "ستة رعاة".
وامتدادًا لدعم موارد الأندية، تأتي حقوق البث التلفزيوني كمورد مهم أيضًا؛ خاصة بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين عن فوز شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بخصوص نقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس السوبر السعودي مقابل 900 مليون ريال لمدة ثلاثة أعوام، بواقع 300 مليون ريال في العام الواحد. ويشير تقرير "الاقتصادية" إلى أن الأندية بدأت في تشكيل تكتل للاتفاق على صيغة موحدة ومطالبة جماعية لتحديد نِسَبها من حقوق النقل التلفزيوني، وتقسيم عوائدها بحسب البطولات، ولا سيما أن اتحاد القدم السعودي، ورابطة المحترفين، يشتركان في العوائد بحسب اللوائح الرسمية.
يُذكر أن الجولة الأولى لدوري روشن، تنطلق غدًا الخميس 25 أغسطس 2022م بثمان لقاءات: الفيحاء وضمك، الخليج والهلال، الاتفاق والطائي، العدالة والاتحاد، الشباب والباطن، الفتح والتعاون، النصر والوحدة، أبها والرائد.