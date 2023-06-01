أمانة الرياض و"سدايا" توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير حلول ذكية

رعى الأميرُ فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم؛ توقيعَ مذكرة التفاهم بين الجانبين لتطوير حلول ذكية نوعية تعزّز من مستوى جودة الحياة في المنطقة، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.