أمانة الرياض و"سدايا" توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير حلول ذكية

رعى الأميرُ فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم؛ توقيعَ مذكرة التفاهم بين الجانبين لتطوير حلول ذكية نوعية تعزّز من مستوى جودة الحياة في المنطقة، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
ووقّع المذكرةَ من جانب الأمانة وكيلُ التحول الرقمي والمدن الذكية المهندس فهد بن مشعان الصليع، ومن "سدايا" مساعدُ مدير مركز المعلومات الوطني للاستشراف الدكتور سطام بن مبارك السبيعي.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء معمل "أمانة" لتحليل البيانات، ودعم قرارات الأمانة بهدف رفع جودة الحياة، والإسهام في تطوير أعمالها وخدماتها وأنشطتها المتنوعة، إضافة إلى استخدام الإمكانيات التقنية المتوفرة لدى الهيئة في توظيف أحدث التقنيات والأدوات؛ للمساهمة في رفع جودة خدمات القطاع البلدي وبناء حلول تقنية مبنية على الذكاء الاصطناعي والبيانات لتطوير إدارة المدينة بشكل مستدام.
وستركز أعمال معمل "أمانة" على رفع قدرات التحليل والتنبؤ، وتوظيف حلول المدن الذكية وتحليلات البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي، من خلال مشاركة الخبرات التقنية وتجارب إثبات المفهوم في حالات الاستخدام لمنتجات المدن الذكية للأمانة.