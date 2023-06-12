الأميرة عبير بنت فيصل ترعى تخريج الدفعة السادسة من "تمكين أمهات الأيتام"

رعت حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، مساء الأحد، حفل جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالشرقية، لتخريج الدفعة السادسة من برنامج "تمكين أمهات الأيتام".
جاء ذلك بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، بحضور نائب رئيس الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية د.نهاد العمير، ووكيلة الكلية للتطوير والشراكة المجتمعية، والأمين العام لبرنامج "تمكين" د. سهيلة الجميل، وعميدات الكليات ومنسوبات الجمعية والجامعة والخريجات وأهاليهم.
وأشادت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، ببرنامج "تمكين" أمهات الأيتام، وباركت للخريجات هذا النجاح والتميز الذي سيساهم في تربيتهم لأبنائهم من الأيتام واليتيمات ويبني قدراتهم وشخصياتهم، مثمنة ما تقدمه الجامعة من جهود بالتعاون مع جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية.
وقال عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع د. خالد الشهري: إنه في إطار تقديم الخدمة المجتمعية لفئة غالية علينا وعلى أبناء الوطن، وهُن أمهات الأيتام، تتشرف الكلية هذا العام بتقديم برنامج "تمكين" أمهات الأيتام، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" في نسخته السادسة، ضمن حرصنا الدائم على تطوير البرنامج، مرتكزين على تقديم برنامج شامل ومتوازن في بيئة حاضنة إيجابية وتمارس فيها فعاليات وأنشطة ترفع من الروح المعنوية وتنمي جوانب الشخصية.