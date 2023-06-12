الأميرة عبير بنت فيصل ترعى تخريج الدفعة السادسة من "تمكين أمهات الأيتام"

وقال عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع د. خالد الشهري: إنه في إطار تقديم الخدمة المجتمعية لفئة غالية علينا وعلى أبناء الوطن، وهُن أمهات الأيتام، تتشرف الكلية هذا العام بتقديم برنامج "تمكين" أمهات الأيتام، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" في نسخته السادسة، ضمن حرصنا الدائم على تطوير البرنامج، مرتكزين على تقديم برنامج شامل ومتوازن في بيئة حاضنة إيجابية وتمارس فيها فعاليات وأنشطة ترفع من الروح المعنوية وتنمي جوانب الشخصية.