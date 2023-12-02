مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 4 آلاف كرتون تمر في تشاد والسودان

كما وزّع المركز 1.533 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كسلا بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 7.817 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.