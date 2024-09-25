السواحه يجتمع مع قادة «Space X» لتعزيز الشراكة في مجال الفضاء

اجتمع رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، مع رئيس شركة SpaceX السيدة جوين شوتويل؛ وعددٍ من قادة الشركة، وذلك لمناقشة توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية في مجالات استكشاف الفضاء والتقنيات وبناء الكفاءات الوطنية في قطاع الفضاء.