بالتزامن مع الإجازة المدرسية.. رفع الطاقة التشغيلية للخدمات الفنية بالمسجد الحرام

وبيّن "القرشي"؛ أن الوكالة قامت بتهيئة عناصر الحركة الرأسية؛ كالسلالم والمصاعد الكهربائية، والتأكد من وجود المشغلين وعملها بالشكل المطلوب، أو الأفقية كالمنحدرات والجسور، وكذلك تجهيز المنظومة الصوتية والتأكّد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة، إضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته قبل صلاة الجمعة بوقت كافٍ.