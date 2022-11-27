بالتزامن مع الإجازة المدرسية.. رفع الطاقة التشغيلية للخدمات الفنية بالمسجد الحرام

أكّد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة المهندس سلطان بن عاطي القرشي؛ جاهزية منظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، واستعداد كامل القوى البشرية الفنية لاستقبال قاصدي المسجد الحرام في أسبوع الإجازة المدرسية.
وقامت الوكالة برفع الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية، مع تهيئة المساحات المخصّصة للصلاة وللطواف وللسعي لضمان جودة البيئة التعبدية لقاصدي بيت الله الحرام.
وبيّن "القرشي"؛ أن الوكالة قامت بتهيئة عناصر الحركة الرأسية؛ كالسلالم والمصاعد الكهربائية، والتأكد من وجود المشغلين وعملها بالشكل المطلوب، أو الأفقية كالمنحدرات والجسور، وكذلك تجهيز المنظومة الصوتية والتأكّد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة، إضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته قبل صلاة الجمعة بوقت كافٍ.
كما ذكر "القرشي"؛ أن الوكالة قامت بالتأكّد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة داخل المصليات والتأكد من عمل جميع وحدات التكييف (AHU).
وقامت الوكالة بتجهيز جميع المواضئ ودورات المياه والتأكّد من تدفق المياه إليها بالشكل المناسب.
وأشار إلى أن الوكالة تتابع أعمال الفحص والصيانة بشكلٍ مستمر وعلى مدار الساعة لمنظومة الصوت والإنارة والتهوية داخل مباني المسجد الحرام وساحاته ومرافقه واستبدال المتضرر منها.
واختتم "القرشي"؛ تصريحه بأن هذه الخدمات تأتي بعد توجيهٍ من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.