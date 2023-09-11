على مدى 5 ساعات جراحية.. ترميم قاع جمجمة مريض في جازان

وأوضحت "صحة جازان" أن أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان تمكنوا من إجراء عملية ترميم لقاع الجمجمة الجانبي وأنسجة الدماغ والأذن لمريض تمت إحالته من أحد مستشفيات المنطقة الطرفية كحالة عاجلة تعاني من مرض تآكل شديد بعظمة الأذن ودهليز الأذن والقنوات الهلالية، وصولاً لعظم القوقعة وعظم الجمجمة الجانبي، وصولاً إلى أنسجة الدماغ، مما أدى إلى نزولها جزئياً للأذن.