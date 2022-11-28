٤٨ ساعة وتنتهي مهلة الإعفاءات الضريبية.. صورة عن المزايا والمستفيدين

تنتهي خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة، المهلة المحددة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبة.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطلع يونيو الماضي، عن تجديدها لمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية؛ وذلك لمدة ٦ أشهر تنتهي في ٣٠ نوفمبر الجاري، والتي أطلقتها بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وتتضمن المبادرة إعفاء المكلفين من غرامات التأخير في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبة، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفورت الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
ويُشترط للاستفادة من المبادرة التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقًا، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كل الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة.
ولا تشمل المبادرة الغرامات غير المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان المبادرة، وغرامات التأخير بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.