السعودية تترأس الاجتماع "20" للوكلاء المسؤولين عن الآثار في مجلس التعاون

وقال "الحربش": حين تأسست هيئة التراث في فبراير عام 2020م كإحدى الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، والجهة الحكومية المكلفة من الدولة بالإشراف على التراث الثقافي بقطاعاته الأربعة (الآثار، والتراث العمراني، والحِرَف اليدوية، والتراث غير المادي)، فقد بنت على ما تحقق في هذا القطاع من منجزات، وعملت على تطوير قطاع التراث الثقافي، والتوسع في مشاريع البحث والتنقيب الأثري، وهو ما أثمر عن الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة حظيت بأصداء عالمية واسعة".