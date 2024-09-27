السعودية وطاجيكستان تُوقِّعان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادَل من التأشيرات الدبلوماسية وتعززان التعاون المشترك

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أمس في نيويورك وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين.