وزارة الحج والعمرة تستعرض أبرز استعداداتها لموسم حج 1447 هـ

تواصل وزارة الحج والعمرة جهودها الحثيثة ضمن خططها الاستباقية استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج القادم 1447هـ، الذي تبقى عليه 8 أشهر، مؤكدةً حرصها على تطوير الخدمات وتحسين التجربة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات والمبادرات النوعية التي أُنجزت خلال شهر ربيع الأول.