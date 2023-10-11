"الموارد البشرية": 25 ألف مستفيدة من منتج دعم ضيافة الأطفال و1200 مركز معتمد بالمملكة

ويهدف منتج "قرة" إلى تمكين المرأة السعودية من العمل ورفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، واستمرارها في سوق العمل وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها في أحد المراكز المعتمدة عبر منصة "قرة"، حيث يسهم في تغطية تصل إلى 50% من تكلفة ضيافة الأطفال من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وبما لا يزيد على 1600 ريال لكل طفل، ودون حد أعلى لعدد الأطفال.