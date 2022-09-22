"مسعد بن سمار": إنجازات الوطن في جميع المجالات لا تعد ولا تحصى

وأشار إلى أن ما حققته المملكة من إنجازات خلال العقود الماضية وحتى اليوم، لا تعد ولا تحصى، وهي شاهدة على عزيمة قادة، ورغبة شعب، أرادوا أن يصنعوا المستحيل على أرض الواقع، فكان لهم ما أرادوا وأكثر، بميلاد بلد بحجم قارة، تحتل اليوم مكانة مرموقة في العالم، فضلاً عن المكانة الدينية في نفس كل مسلم ومسلمة.