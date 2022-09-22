"مسعد بن سمار": إنجازات الوطن في جميع المجالات لا تعد ولا تحصى

رفع مسعد بن سمار العتيبي، رئيس مجلس إدارة شركة بن سمار، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وأكد "ابن سمار" أن "هذه المناسبة مبعث للفخر والسعادة داخل نفس كل مواطن ومواطنة، ننتظرها من العام للعام، لنجدد معها مشاعر الولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز، ونجدد أيضاً حبنا لقيادنا الرشيدة، والتفافنا حولها في جميع الظروف والأحوال، من أجل تكملة المشوار الذي بدأناه معاً".
وأضاف مسعد بن سمار أن "سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، وما حفلت به من ملحمة بطولية متكاملة الأركان، سطرها بعزيمته وجرأته وشجاعته الاستثنائية، ستبقى من أبرز البطولات النادرة التي يحفل بها تاريخ البشرية في العصر الحديث".
وأشار إلى أن ما حققته المملكة من إنجازات خلال العقود الماضية وحتى اليوم، لا تعد ولا تحصى، وهي شاهدة على عزيمة قادة، ورغبة شعب، أرادوا أن يصنعوا المستحيل على أرض الواقع، فكان لهم ما أرادوا وأكثر، بميلاد بلد بحجم قارة، تحتل اليوم مكانة مرموقة في العالم، فضلاً عن المكانة الدينية في نفس كل مسلم ومسلمة.
وأكمل مسعد بن سمار قائلاً: "إن الوطن يرفل اليوم في ثوب من التطور والازدهار، جاءت به رؤية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ـ يحفظهما الله ـ اللذين تعهدا بإعادة صياغة المملكة الثالثة على أسس قوية، ومرتكزات صلبة لا تلين، حتى ينعم المواطن السعودي برفاهية العيش، وحتى تكون المملكة في مقدمة الدول المتطورة".
واختتم مسعد بن سمار تصريحه، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يبارك في جهود أبنائها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة الأصعدة.