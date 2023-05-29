ضبط 59 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في عدة محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 59 مخالفًا لنظام البيئة؛ 37 مواطنًا، و21 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1134 متنًا من الإبل، و750 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية.