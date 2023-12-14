بجوائز تتخطّى "300" ألف ريال.. "هيئة النقل" تعلن انطلاق "معسكر تحدي النقل 2"

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، انطلاق النسخة الثانية من تحدي النقل المقام في قاعة الخزامى بالرياض، الذي يهدف إلى جمع المواهب الرائدة لتقديم حلول مستدامة وتجربة نقل أكثر فعالية ويسر لجميع أفراد المجتمع، تحت شعار "نقل ثون 2"، وذلك برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وأشارت إلى أن معسكر التحدي بدأ اليوم الخميس ويستمرّ حتى يوم السبت، وسط بيئة محفزة للإبداع يشارك بها 70 فريقًا عبر مسارات متعددة في المنافسة؛ حيث يبحر المتسابقون بأفكارهم عبر "15" فكرة في النقل في التعليم، و"14" فكرة أخرى في مسار الخدمات اللوجستية، و"13" في مسار النقل في الصحة، و"12" في مسار النقل العام، و"9" في مسار النقل في السياحة، و"7" في مسار النقل في الحج والعمرة، على أن يعلن عن الفائزين خلال الحفل الختامي، الذي سيقام بعد انتهاء أيام المعسكر، وذلك في يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023م.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المسجلين في التحدي بلغ "2669" مسجلًا، قبل أن تعمل الهيئة على عملية الفرز النهائية وترشيح الفرق المتأهلة ليكونوا "70" فريقًا، بزيادة تصل إلى أكثر من "100%" عن نسخة العام الماضي التي اشتملت على "1250" مسجلًا.
وتتيح الهيئة للمشاركين في التحدي فرصة التواصل مع "34" مرشدًا خبيرًا و"27" محكمًا متخصصًا في مجالات متنوعة، على أن يغطي التحدي مجموعة واسعة من المسارات التي تشمل الخدمات اللوجستية، والنقل العام، والنقل في الحج والعمرة، والنقل في التعليم، والنقل في الصحة، والنقل في السياحة.
ويهدف التحدي إلى توفير المنافسة بين المتسابقين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ودعم القطاع الخاص، وتبني قدرات المواهب الوطنية، إلى جانب استثمار التقنية في الحلول الجديدة، واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة.
وتتضمّن جوائز التحدي مكافآت نقدية قيمة؛ حيث يحصل الفائز في المركز الأول على "150,000" ريال، والمركز الثاني على "100,000" ريال، والمركز الثالث على "50,000" ريال، بينما سيحصل الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر على دعم من بنك منشآت.
يذكر أن النسخة الأولى من تحدي النقل تضمنت عدة موضوعات تشمل السلامة، والنقل العام، والنقل المبتكر، وتكامل أنماط النقل والبيئة، كما تضمنت النسخة الأولى خمسة مسارات مع أكثر من "1200" مسجل، وتقدم "34" فريقًا بأفكارهم ومشاريعهم بدعم من "40" مرشدًا ومحكمًا؛ مما أسفر عن تقديم أكثر من "400" فكرة مبتكرة، ومن أبرز نماذج النجاح التي ظهرت من هذا التحدي هي "Camion"، التي شاركت في النسخة الأولى وتمكنت من تقديم حلول لوجستية مبتكرة، وباتت الآن من المكتسبات الوطنية النوعية في هذا المجال.