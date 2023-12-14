بجوائز تتخطّى "300" ألف ريال.. "هيئة النقل" تعلن انطلاق "معسكر تحدي النقل 2"

وأشارت إلى أن معسكر التحدي بدأ اليوم الخميس ويستمرّ حتى يوم السبت، وسط بيئة محفزة للإبداع يشارك بها 70 فريقًا عبر مسارات متعددة في المنافسة؛ حيث يبحر المتسابقون بأفكارهم عبر "15" فكرة في النقل في التعليم، و"14" فكرة أخرى في مسار الخدمات اللوجستية، و"13" في مسار النقل في الصحة، و"12" في مسار النقل العام، و"9" في مسار النقل في السياحة، و"7" في مسار النقل في الحج والعمرة، على أن يعلن عن الفائزين خلال الحفل الختامي، الذي سيقام بعد انتهاء أيام المعسكر، وذلك في يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023م.