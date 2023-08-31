الإرشاد الزراعي يحسم الجدل حول صلاحية استهلاك الطماطم ذات القلب الأبيض

أكدت منصة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن ثمار الطماطم ذات القلب الأبيض، صالحةٌ للاستهلاك، ولا صحة للشائعات التي تُحَذّر من تناولها أو استخدامها؛ مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تسمى "القلب الأبيض".
جاء ذلك في توضيح للمنصة نشرته على حسابها في منصة "إكس" ردًّا على شائعات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي حول صور لثمار الطماطم لونُ اللحم بداخلها أبيض؛ مشيرة إلى أنها سامة ويجب التخلص منها وعدم أكلها.
وكشف الخبراء في المنصة أن هذا اللون يظهر عندما تتعرض الثمار غير الناضجة لحرارة ورطوبة جوية مرتفعة جدًّا، أو نتيجة للاختلاف الكبير في حرارة الليل والنهار.
وتابعت المنصة: يساعد زيادة التسميد بالنيتروجين، وعدم كفاية التسميد بالبوتاسيوم والبورون ومستويات الإضاءة المنخفضة في ظهور هذه الحالة، كما أوضحت أنه لا علاقة للهرمونات بظهور هذه الحالة.