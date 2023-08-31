الإرشاد الزراعي يحسم الجدل حول صلاحية استهلاك الطماطم ذات القلب الأبيض

جاء ذلك في توضيح للمنصة نشرته على حسابها في منصة "إكس" ردًّا على شائعات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي حول صور لثمار الطماطم لونُ اللحم بداخلها أبيض؛ مشيرة إلى أنها سامة ويجب التخلص منها وعدم أكلها.