انطلاق اجتماع إسلامي لاعتماد الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية مكة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف الضبيعي، عن شكره للمملكة العربية السعودية (رئيسة القمة الإسلامية)؛ لمبادرتها الكريمة لاستضافة الاجتماع الوزاري في 20 و21 ديسمبر 2022، ولمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده، على ما يقدمونه من دعم لمنظمة التعاون الإسلامي. كما أعرب الأمين العام عن شكر المنظمة للمملكة.