نمو وتقدم وازدهار.. المملكة تجني ثمار إصلاحات رؤية 2030 الاقتصادية

التقدم المأمول

التقدم الذي أحرزته رؤية 2030 في مفاصل الاقتصاد الوطني كثيرة ومتلاحقة، قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل حكمة واقتدار، وصولاً إلى بناء اقتصاد قوي ومتماسك، لا يعتمد على دخل النفط، بقدر اعتماده على مسارات اقتصادية واستثمارية مستدامة، ليس أولها الصناعة والزراعة، وليس آخرها نقل التقنية وتفعيل برامج التكنولوجيا والاستثمار في الإنسان السعودي، وتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع رقمي متطور، ينعم بكفاءات بشرية، قادرة على الابتكار والإبداع الكفيلين بدعم أي اقتصاد، والوصول به إلى أبعد نقطة من التقدم المأمول.