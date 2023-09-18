"السديس" يوجّه بالاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني.. ويؤكّد: حب الوطن واجب ديني

وأضاف: حب الوطن من الدين، ومن رسالته السمحة الوسطية، ومناشط اليوم الوطني، تتضمن عديداً من الفعاليات والندوات وحلقات النقاش، والمحاضرات والمسابقات، التي تؤصل حب الوطن من الناحية الدينية، وتركز على أهمية اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، ولزوم البيعة الشرعية، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتحقيق اللحمة الوطنية، وتعزيز قيم المواطنة، وإثراء تجربة المنسوبين الدينية والوطنية.