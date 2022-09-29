"الزعاق": بَقِيَ 15 يومًا على الوسم.. أروع وأنعم وأجمل فصول السنة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنه بقي 15 يومًا على الوسم؛ لافتًا إلى أن يوم الأربعاء 12 أكتوبر- 16 ربيع الأول، هو أول الوسم وهو أروع وأنعم وأجمل فصول السنة على الإطلاق، ونجومه من النجوم الاستدلالية التي اهتم بها العرب قديمًا والعامة الآن.