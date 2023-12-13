"الربيعة": السعودية قدَّمت أكثر من 18 مليار دولار لصالح اللاجئين الزائرين لديها

وأوضح أنه في ظل الأزمات التي نشهدها اليوم، التي انعكست على تزايُد أعداد اللاجئين والنازحين، فإن السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية، تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع المتنوعة في مختلف القطاعات الإنسانية بمبلغ 170 مليون دولار، منها 40 مليون دولار للنازحين في غزة، إضافة إلى المساهمة في الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين بمبلغ 10 ملايين دولار.