"التعاونية" تعلن عن جوائز ضخمة للفائزين في مسابقة "تطبيق درايف"

وأضاف "أبو ثنين": هذه التجربة متاحة مجانًا للجميع، ولا يشترط أن يكون المشترك من عملاء "التعاونية"؛ حيث تتيح التعاونية للمشتركين تحميل تطبيق درايف، والتسجيل في البرنامج وتفعيله خلال فترة التجربة.. وفي حال التزم المشترك بقواعد القيادة الصحيحة؛ فسوف يجمع نقاطًا أكبر تتيح له فرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة؛ مشيرًا إلى أن عملاء التأمين الشامل أيضًا، الذين يحصلون على نقاط مميزة من درايف؛ يستفيدون من خصومات مميزة تقدّمها لهم "التعاونية" تصل إلى 20% من قسط التأمين عند التجديد.