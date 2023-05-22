"التعاونية" تعلن عن جوائز ضخمة للفائزين في مسابقة "تطبيق درايف"

أعلنت شركة "التعاونية للتأمين" عن جوائز ضخمة سيتم توزيعها على الفائزين في مسابقة تطبيق درايف، التي أطلقتها الأسبوع الماضي، وتتيح لجميع سائقي المركبات استخدام تطبيق درايف مجانًا حتى 20 يونيو 2023.
تشمل الجوائز سيارتين مرسيدس لفائزيْن اثنين، ورحلة إلى أوروبا لـ10 فائزين، و150 كوبونًا لتعبئة بنزين من الدريس بقيمة 1000 ريال للكوبون، بالإضافة إلى الجوائز الأسبوعية التي يفوز بها جميع المشتركين.
هذا، وتشير مؤشرات أداء درايف -الذي أطلقته "التعاونية" عام 2021- إلى تحقيق نتائج مذهلة؛ حيث سجل في التطبيق أكثر من 100.000 مشترك، قطعوا أكثر من 140 مليون كيلومتر، وتَحسنت قيادتهم بنسبة تصل إلى 25% في أول شهر من الانضمام للبرنامج، كما استفاد أعضاء البرنامج من كوبونات مُنحت لهم كجوائز أسبوعية بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال.
وقد أوضح الرئيس التنفيذي لقطاع المركبات في "التعاونية " المهندس/ منصور بن فلاح أبو ثنين، أن هذه التجربة تهدف إلى تقديم فرصة استثنائية لقائدي المركبات لتجربة تطبيق درايف، وتعزيز سلوك القيادة الآمنة على الطرق السعودية، ومن ثم تقليل معدلات الحوادث المرورية وجودة الحياة.
وأضاف "أبو ثنين": هذه التجربة متاحة مجانًا للجميع، ولا يشترط أن يكون المشترك من عملاء "التعاونية"؛ حيث تتيح التعاونية للمشتركين تحميل تطبيق درايف، والتسجيل في البرنامج وتفعيله خلال فترة التجربة.. وفي حال التزم المشترك بقواعد القيادة الصحيحة؛ فسوف يجمع نقاطًا أكبر تتيح له فرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة؛ مشيرًا إلى أن عملاء التأمين الشامل أيضًا، الذين يحصلون على نقاط مميزة من درايف؛ يستفيدون من خصومات مميزة تقدّمها لهم "التعاونية" تصل إلى 20% من قسط التأمين عند التجديد.
هذا، وتتيح مبادرة "التعاونية" تجربة تطبيق درايف مجانًا للجميع بدون أي التزامات.. وفي ختام المسابقة سوف تقدم "التعاونية" للراغبين في شراء التأمين الشامل عروضًا وأسعارًا مغرية تتناسب مع تقييم سلوك قيادتهم للمركبة حسب النقاط التي يسجلها تطبيق درايف.